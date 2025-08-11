Meteorología: mucho frío y condiciones estables este domingo en Paraguay

En su pronóstico de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos escasamente nublados y vientos variables, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Las condiciones se mantendrían similarmente estables durante los próximos días y posiblemente durante toda la semana.

El frío intenso se mantiene en Paraguay. Asunción registraba hoy una temperatura de 6 grados centígrados antes del amanecer y se esperan máximas de 18 grados en la capital, 19 en Ciudad del Este, 17 en Encarnación y hasta 21 en el Chaco.

Lea más: Temperaturas bajas: ¿Cuáles son las zonas que sentirán más frío este domingo?

Las temperaturas se mantendrían similares, aunque con tendencia a subir levemente, durante los próximos días, con mínimas de 7 grados mañana y 9 grados el martes en Asunción.