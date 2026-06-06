Detienen a sospechoso e incautan medicamentos de tirzepatida presuntamente falsificados

Tras un intercambio de información entre agentes policiales de Brasil, los uniformados paraguayos arestaron un golpe contra una presunta red dedicada a la falsificación de medicamentos adelgazantes a base de tirzepatida.

Un joven de 29 años, identificado como Mathias Daniel Julián Riveros Bordón, fue detenido. Igualmente, los agentes tienen identificados a varios otros sospechosos, para quienes solicitarán órdenes de captura internacional, considerando que se movilizan tanto en Paraguay como en Brasil para ejecutar la manipulación y comercialización de productos falsificados.

Tirzepatida: asaltantes, contrabandistas y falsificadores se adueñan del mercado negro en la frontera y mueven millones de dólares

Además de la detención del sospechoso, los agentes decomisaron 1.000 paquetes del medicamento, totalizando 4.000 frascos cerrados de medicamentos inyectables con la descripción “Tirzepatida T.G. 15 mg”. Se estima que este procedimiento generó un golpe de G. 1.680.000.000 a la banda de falsificadores y contrabandistas.

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Los datos indican que la falsificación se realiza en Ciudad del Este y luego los productos son llevados de contrabando al Brasil.

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La aprehensión y la incautación de evidencias fueron realizadas en el marco de una investigación por comercialización de medicamentos nocivos. El procedimiento fue comunicado al agente fiscal de la causa, Luis Trinidad Colmán, de la Unidad Penal N.º 4 de Ciudad del Este, quien dispuso que el detenido guarde reclusión en la Dirección de Policía del Alto Paraná.

La fiebre por el uso de medicamentos a base de tirzepatida mueve millones de dólares en el mercado negro de la zona de frontera entre Paraguay y Brasil. Falsificadores, contrabandistas y asaltantes convirtieron este producto en un nuevo commodity del crimen organizado.