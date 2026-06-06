Turquía, segundo rival de Paraguay en el Mundial, remontó y venció a Venezuela

Los pupilos de Vincenzo Montella dieron la vuelta a un compromiso que pareció complicarse antes de que se cumpliera el primer cuarto del tiempo reglamentario, cuando el extremo Gleiker Mendoza puso en ventaja, al minuto 13, a la Vinotinto.

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Mendoza, del FC Kryvbas Kryvyi Rih de Ucrania, se coló en el área rival y cuando casi parecía ir al suelo, se inventó un disparo que terminó en el fondo de la red turca. Las acciones se mostraban hasta entonces parejas en el primer cara a cara para ambas selecciones de mayores.

Reacción europea y el sello de Arda Güler

Sin embargo, un balón que el cuidavallas venezolano José Contreras intentó despejar tras un cobro de tiro de esquina rebotó en Baris Alper Yilmaz, que aprovechó la confusión para perforar el arco rival.

Fue el delantero Yunus Akgün, del Galatasaray, quien firmó, tras una asistencia del jugador del Real Madrid Arda Güler, el gol de la victoria con un tiro magistral desde fuera del área que dejó descolgado a Contreras. Así, el combinado europeo allanó el camino para su debut, el próximo 14 de junio, en la cita mundialista ante Australia.

Los mejores momentos del partido

El panorama del Grupo D

Turquía, que volverá a un Mundial desde su última participación en la cita de Corea del Sur y Japón de 2002, es parte del Grupo D junto a uno de los anfitriones de la competencia, Estados Unidos, y Paraguay, que el viernes derrotó por 4-0 a Nicaragua. Logró su tercera participación una cita ecuménica tras derrotar por 1-0 a Kosovo y terminar segundo en la eliminatoria de la UEFA, por debajo de España.

Por su parte, Venezuela, que no acudió hasta ahora a ningún Mundial, emprende una nueva etapa bajo la conducción del exjugador criollo Oswaldo Vizcarrondo, quien llegó al banquillo que antes ocupaba el argentino Fernando ‘Bocha’ Batista.

Ficha técnica:

Venezuela (1): José Contreras (minuto 89, Joel Graterol); Teo Quintero (minuto 62, Luis Balbo), Nahuel Ferraresi (minuto 89, Carlos Vivas), Christian Makoun, Jon Aramburu, Telasco Segovia, Yangel Herrera (minuto 62, Daniel Pereira), Cristian Cásseres Jr., Gleiker Mendoza (minuto 89, Edson Tortolero), David Martínez (minuto 80, Marco Libra), Jesús Ramírez (minuto 80, Kevin Kelsy). Seleccionador: Oswaldo Vizcarrondo.

Turquía (2): Uğurcan Çakır; Zeki Çelik (minuto 62, Mert Müldür), Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı (minuto 46, Merih Demiral), Eren Elmalı (minuto 80, Oğuz Aydın), Barış Alper Yılmaz, Arda Güler (minuto 62, Can Uzun), İrfan Can Kahveci (minuto 46, Yunus Akgün), Orkun Kökçü (minuto 71, Hakan Çalhanoğlu), İsmail Yüksek (minuto 62, Salih Özcan), Deniz Gül (minuto 61, Kerem Aktürkoğlu). Seleccionador: Vincenzo Montella.

Goles: 1-0: Gleiker Mendoza (minuto 13); 1-1: Barış Alper Yılmaz (minuto 44); 1-2: Yunus Akgün (minuto 54).

Árbitro: Daniel Quintero Huitrón (México). Amonestó a los venezolanos Telasco Segovia y Jon Aramburu, así como al turco Arda Güler.

Incidencias: Partido jugado en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.).

Fuente: EFE