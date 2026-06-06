El emotivo video de Julio Enciso antes de volar al Mundial

La principal noticia que dejó el amistoso de la selección paraguaya frente a Nicaragua no fue el resultado ni el rendimiento colectivo, sino la salida prematura de Julio Enciso. El atacante se lesionó a los 25 minutos de juego, un episodio que de inmediato trasladó la conversación del campo a la enfermería.

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La lesión llegó en un momento especialmente sensible: con la Copa del Mundo en el horizonte inmediato, su situación quedó “en suspenso”, y el país futbolero comenzó a seguir de cerca cada señal sobre su disponibilidad.

Paraguay pendiente de su gran figura para el Mundial

El oriundo de Caaguazú no es un futbolista más en la Albirroja, todo el país se encuentra pendiente futbolero, por lo que sugiere el peso que se le atribuye al delantero dentro de la expectativa mundialista. Ese seguimiento se intensificó tras el encuentro de despedida, porque una lesión a tan poco del torneo introduce una disyuntiva: la posibilidad de que el jugador no llegue en condiciones o que su presencia sea una incógnita hasta último momento.

El video antes del viaje y un emotivo recuerdo

Este sábado, minutos antes de emprender viaje a Estados Unidos, Julio Enciso publicó un material audiovisual en su cuanta de Instagram con una frase que funcionó como testimonio de un momento grato que guardará para siempre con mucho cariño: “Momento que se va a quedar guardado en la memoria”.

El video recopila “todo lo vivido” ante y durante el amistoso ante Nicaragua. A pesar de haber sido el partido que terminó marcado por su lesión, el delantero prefirió destacar el lado positivo, la calidez del público paraguayo y el orgullo de defender la camiseta albirroja en la despedida ante su gente, dejando de lado cualquier lectura negativa.