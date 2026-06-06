Video: batalla campal deja un herido y refuerzan seguridad en local de votación en Quyquyhó

La víctima fue identificada como Manuel Amarilla Meza, quien sufrió lesiones en la boca y el rostro, a consecuencia de golpes de puño y puntapiés. Tras el ataque, fue auxiliado por personas presentes en el lugar y trasladado al Centro de Salud local para recibir atención médica.

Amarilla Meza es hermano del candidato a concejal Sergio Bobadilla.

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De acuerdo con las primeras denuncias, el conflicto se habría originado cuando integrantes del grupo del candidato a intendente, Gabriel Derene, quien cuenta con el respaldo político del ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, llegaron al local electoral porque se percataron de la presencia de personas supuestamente ajenas a la Asociación Nacional Republicana (ANR) y al Tribunal Electoral.

Allí se encontraron a los simpatizantes del diputado Samaniego y sus guarda espaldas quien impulsa la candidatura de su esposa, Patricia Corvalán, para la reelección al frente de la Municipalidad y se inició el altercado, que derivó con una persona herida.

Desmienten participación del diputado

Tras el incidente, la esposa del diputado y candidata a la reelección, Patricia Corvalán (cartista) rechazó las acusaciones contra su sector y sostuvo que los seguidores de Derene fueron quienes iniciaron el disturbio.

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“Fueron ellos los que incidentaron en el local de votación. Quisieron ingresar a la fuerza poniendo en riesgo a las personas que estaban dentro del local electoral”, manifestó la candidata.

Asimismo, defendió al legislador Samaniego de los cuestionamientos surgidos tras el enfrentamiento. “El diputado no tiene nada que ver con la pelea. Siempre la prensa le quiere poner el mote de patotero. Siempre se le incidenta y ahora están desesperados porque volveremos a ganar dos a uno”, expresó.

Ante el clima de tensión que se vive en el distrito, las autoridades solicitaron apoyo a la Dirección de Policía de Paraguarí para reforzar la seguridad en la zona.

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El comisario principal Juan Valdez informó que fueron movilizados efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y personal antimotines con el objetivo de resguardar el local de votación y prevenir nuevos incidentes.

Hasta el cierre de este informe no se reportaban personas detenidas, mientras continúan las averiguaciones para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento.