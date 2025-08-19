Alerta de tormentas severas desde mañana martes: estas serán las zonas afectadas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín especial en el que advierte sobre la formación de tormentas severas a partir de la madrugada de este martes y que se extenderían hasta el miércoles.

Inicialmente, se esperan en el sur de la región Oriental. Posteriormente, las condiciones se intensificarán y se extenderán a otros departamentos de la Región Oriental, así como al centro y sur del Chaco.

Según el reporte oficial, se prevé la ocurrencia de fenómenos puntualmente significativos, entre ellos acumulados de lluvia entre 50 y 70 mm, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 120 km/h en forma puntual, alta frecuencia de descargas eléctricas y eventual caída de granizos.

Aunque el aviso se centra inicialmente en el sur de la Región Oriental, los meteorólogos no descartan que las tormentas se expandan hacia departamentos del centro y norte de la Región Oriental, además del Chaco central y sur en el transcurso de la jornada.

Recomendaciones a la ciudadanía

Las autoridades instan a la población a tomar medidas de precaución, como: