Lluvias y tormentas continuarán en 11 departamentos: ¿cuáles?

Según la DMH, para este martes aún se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e inclusive una alta probabilidad de caída de granizos.
Asimismo, mencionan que celdas de tormentas persisten y se extienden sobre el territorio nacional con probabilidad de ocasionar los mencionados fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta tarde.
La zona de cobertura corresponde al centro, norte y este de la región Oriental, mientras que en la región Occidental afecta al centro, sur y este.
Once departamentos afectados
Conforme al aviso emitido a las 16:00 por meteorología, estos son los once departamentos afectados:
- Concepción
- San Pedro
- Cordillera
- Guairá
- Caaguazú
- Caazapá
- Alto Paraná
- Amambay
- Canindeyú
- Presidente Hayes
- Centro y sur de Alto Paraguay
