Lluvias y tormentas continuarán en 11 departamentos: ¿cuáles?

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su aviso por lluvias, tormentas y otros fenómenos de tiempo que se registrarían a lo largo de la jornada. De momento hay 11 departamentos afectados.

Por ABC Color
19 de agosto de 2025 - 17:46
Lluvias, tormentas, temporal en Asunción.
Imagen ilustrativa: árbol caído tras fuerte temporal en la capital.Fernando Romero, ABC Color

Según la DMH, para este martes aún se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e inclusive una alta probabilidad de caída de granizos.

Asimismo, mencionan que celdas de tormentas persisten y se extienden sobre el territorio nacional con probabilidad de ocasionar los mencionados fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta tarde.

Celdas de tormentas sobre el territorio nacional.
Celdas de tormentas sobre el territorio nacional.

La zona de cobertura corresponde al centro, norte y este de la región Oriental, mientras que en la región Occidental afecta al centro, sur y este.

Once departamentos afectados

Conforme al aviso emitido a las 16:00 por meteorología, estos son los once departamentos afectados:

  1. Concepción
  2. San Pedro
  3. Cordillera
  4. Guairá
  5. Caaguazú
  6. Caazapá
  7. Alto Paraná
  8. Amambay
  9. Canindeyú
  10. Presidente Hayes
  11. Centro y sur de Alto Paraguay

