Los 13 departamentos en zona de tormentas para esta tarde

Según el boletín difundido a las 13:31 por la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología, las celdas de tormentas persisten y se extienden sobre el centro, oeste y sur de la Región Oriental y el centro y sur de la región Occidental. Es alta la posibilidad de que sigan los fenómenos puntualmente severos durante la tarde.
El fenómeno esperado incluye lluvias intensas, tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos y una alta probabilidad de caída de granizos.
Departamentos bajo alerta
Entre los departamentos afectados se encuentran:
- Asunción
- Centro y sur de Concepción
- San Pedro
- Cordillera
- Guairá
- Caaguazú
- Caazapá
- Itapúa
- Paraguarí
- Centro y sur de Alto Paraná
- Central
- Norte de Ñeembucú
- Presidente Hayes
Las autoridades instan a la población a tomar precauciones ante posibles ráfagas de viento y caída de granizos, resguardando vehículos, animales y objetos expuestos al aire libre. Además, se sugiere evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.
