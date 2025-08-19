Los 13 departamentos en zona de tormentas para esta tarde

Según el boletín difundido a las 13:31 por la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología, las celdas de tormentas persisten y se extienden sobre el centro, oeste y sur de la Región Oriental y el centro y sur de la región Occidental. Es alta la posibilidad de que sigan los fenómenos puntualmente severos durante la tarde.

El fenómeno esperado incluye lluvias intensas, tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos y una alta probabilidad de caída de granizos.

Departamentos bajo alerta

Entre los departamentos afectados se encuentran:

Asunción

Centro y sur de Concepción

San Pedro

Cordillera

Guairá

Caaguazú

Caazapá

Itapúa

Paraguarí

Centro y sur de Alto Paraná

Central

Norte de Ñeembucú

Presidente Hayes

Las autoridades instan a la población a tomar precauciones ante posibles ráfagas de viento y caída de granizos, resguardando vehículos, animales y objetos expuestos al aire libre. Además, se sugiere evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

