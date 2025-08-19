Clima

Los 13 departamentos en zona de tormentas para esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un aviso meteorológico de tiempo severo para este martes en varias regiones del país. Se anuncian tormentas con granizos y fuertes ráfagas para 13 departamentos del país.

Por ABC Color
19 de agosto de 2025 - 13:59
Lluvias, tormentas, temporal en Asunción.
El fuerte temporal seguirá esta tarde en gran parte del país. Fernando Romero, ABC Color

Según el boletín difundido a las 13:31 por la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología, las celdas de tormentas persisten y se extienden sobre el centro, oeste y sur de la Región Oriental y el centro y sur de la región Occidental. Es alta la posibilidad de que sigan los fenómenos puntualmente severos durante la tarde.

El fenómeno esperado incluye lluvias intensas, tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos y una alta probabilidad de caída de granizos.

Departamentos bajo alerta

Entre los departamentos afectados se encuentran:

  • Asunción
  • Centro y sur de Concepción
  • San Pedro
  • Cordillera
  • Guairá
  • Caaguazú
  • Caazapá
  • Itapúa
  • Paraguarí
  • Centro y sur de Alto Paraná
  • Central
  • Norte de Ñeembucú
  • Presidente Hayes

Las autoridades instan a la población a tomar precauciones ante posibles ráfagas de viento y caída de granizos, resguardando vehículos, animales y objetos expuestos al aire libre. Además, se sugiere evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

