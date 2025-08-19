Meteorología: cinco departamentos de Paraguay en alerta por tormentas

A las 7:00 de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta ante la alta probabilidad de que se registren en las próximas horas “fenómenos de tiempo severo” en zonas del sur de la Región Oriental de Paraguay.

“Núcleos de tormentas persisten sobre el área de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo sobre su área de cobertura de manera puntual durante la mañana de hoy”, indica el anuncio.

Se esperan lluvias “intensas” con tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” y no se descarta la ocasional caída de granizos.

Los departamentos afectados por la alerta son Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí y Ñeembucú.

El pronóstico extendido indica que las lluvias y tormentas podrían seguir mañana miércoles. Sin embargo, el clima mejoraría desde el jueves.