Del glorioso cemento a un baldío

Olimpia no tiene estadio. Literal. Lo que alguna vez fue el Manuel Ferreira es hoy un terreno que mezcla yuyos, arena, agua y que evidencia que ningún trabajo ha comenzado para lo que sueña ser, el Osvaldo Domínguez Dibb, el escenario que fue elegido para recibir el histórico partido conmemorativo que Paraguay recibirá por los 100 años de la Copa del Mundo en 2030.

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Derribado a finales de 2024 y a principios de 2025, Para Uno luce como un baldío casi dos años después. Una falta de respeto a la grandísima historia del club, que es un nómada para sus partidos de local.

El 4 de noviembre del año pasado, la institución publicó un comunicado en el que reveló los plazos de cada etapa de la obra. La demolición y excavación fueron cumplidas, pero los “Muros de Contención” en setiembre-diciembre 2025 y las “Fundaciones” en febrero-marzo 2026 ni siquiera comenzaron.

En abril pasado, luego de una reunión con Conmebol, se estableció una nueva hoja de ruta que no fue publicada.

Hasta el momento, la entidad franjeada solo anunció un acuerdo con Arena events+venues (11 de febrero) para “el desarrollo del futuro Estadio Osvaldo Domínguez Dibb, sede confirmada por la FIFA para FIFA World Cup 2030” y un “equipo multidisciplinario de más de 25 profesionales, entre arquitectos e ingenieros, que ya se encuentran trabajando para que las obras arranquen en el presente cuatrimestre”.

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Sumando a Nicole Hellmers + Path Urban (Arquitectura), “encargados del desarrollo final del proyecto ejecutivo y el plan de acompañamiento de obra” y a RDA Estructuras (Ingeniería), la “firma responsable del diseño estructural de las obras”.

La nueva casa del más glorioso del fútbol paraguayo, por requisitos de FIFA, debe estar en uso para junio de 2029, 12 meses antes del Mundial.