Olimpia
19 de mayo de 2026 a la - 01:00

Del glorioso cemento a un baldío

Esta toma aérea refleja cómo está actualmente el "avance" de la obra para el estadio Osvaldo Domínguez Dibb.
Esta toma aérea refleja cómo está actualmente el "avance" de la obra para el estadio Osvaldo Domínguez Dibb.

Malezas, agua, arena y barro forman parte de la imagen que dejó ver ayer lo que fue el estadio Manuel Ferreira y lo que sueña convertirse en el estadio Osvaldo Domínguez Dibb. El inexistente escenario fue elegido para albergar el histórico partido mundialista que Paraguay recibirá en 2030.

Por ABC Color

Olimpia no tiene estadio. Literal. Lo que alguna vez fue el Manuel Ferreira es hoy un terreno que mezcla yuyos, arena, agua y que evidencia que ningún trabajo ha comenzado para lo que sueña ser, el Osvaldo Domínguez Dibb, el escenario que fue elegido para recibir el histórico partido conmemorativo que Paraguay recibirá por los 100 años de la Copa del Mundo en 2030.

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Derribado a finales de 2024 y a principios de 2025, Para Uno luce como un baldío casi dos años después. Una falta de respeto a la grandísima historia del club, que es un nómada para sus partidos de local.

Desalentador panorama se observa en las imagen del futuro estadio Osvaldo Domínguez Dibb.
Desalentador panorama se observa en las imagen del futuro estadio Osvaldo Domínguez Dibb.

El 4 de noviembre del año pasado, la institución publicó un comunicado en el que reveló los plazos de cada etapa de la obra. La demolición y excavación fueron cumplidas, pero los “Muros de Contención” en setiembre-diciembre 2025 y las “Fundaciones” en febrero-marzo 2026 ni siquiera comenzaron.

En abril pasado, luego de una reunión con Conmebol, se estableció una nueva hoja de ruta que no fue publicada.

Hasta el momento, la entidad franjeada solo anunció un acuerdo con Arena events+venues (11 de febrero) para “el desarrollo del futuro Estadio Osvaldo Domínguez Dibb, sede confirmada por la FIFA para FIFA World Cup 2030” y un “equipo multidisciplinario de más de 25 profesionales, entre arquitectos e ingenieros, que ya se encuentran trabajando para que las obras arranquen en el presente cuatrimestre”.

En una época fue el lugar más emblemático de Olimpia, el estadio Manuel Ferreira, que hasta ahora fue demolido con la idea de crear la nueva casa, el estadio Osvaldo Domínguez Dibb que sigue siendo un sueño.
En una época fue el lugar más emblemático de Olimpia, el estadio Manuel Ferreira, que hasta ahora fue demolido con la idea de crear la nueva casa, el estadio Osvaldo Domínguez Dibb que sigue siendo un sueño.

Sumando a Nicole Hellmers + Path Urban (Arquitectura), “encargados del desarrollo final del proyecto ejecutivo y el plan de acompañamiento de obra” y a RDA Estructuras (Ingeniería), la “firma responsable del diseño estructural de las obras”.

La nueva casa del más glorioso del fútbol paraguayo, por requisitos de FIFA, debe estar en uso para junio de 2029, 12 meses antes del Mundial.