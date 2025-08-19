“Tornado” en San Juan del Ñeembucú deja casas destechadas y corte de luz

Un fenómeno de tiempo severo, registrado a las 09:30 aproximadamente, afectó seriamente a la ciudad de San Juan Bautista del Ñeembucú, dejando varias viviendas destechadas, escuelas e instituciones educativas dañadas, además de cortes de energía eléctrica en distintos sectores, según informó Aldo Armoa, intendente local.

El fenómeno meteorológico, que habría durado unos 10 minutos, provocó además la caída de árboles enteros y daños en plazas y una Unidad de Salud Familiar (USF).

“Tuvimos un tornado que destecharon casas. Es un daño y perjuicio enorme para la ciudad”, declaró el intendente.

La Policía y autoridades municipales están recopilando información sobre la cantidad de personas afectadas, mientras que el intendente informó que está buscando asistencia inmediata a través de la Gobernación de Ñeembucú.

Tormentas eléctricas se acercan a la región

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) alertó que se espera dos oleadas de tormentas eléctricas en nuestro país, principalmente en el centro y sur de la Región Oriental.

La primera oleada se registrará durante esta mañana y la segunda en la tarde.