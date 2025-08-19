Clima

“Tornado” en San Juan del Ñeembucú deja casas destechadas y corte de luz

Las tormentas eléctricas que se anunciaron para hoy ya dejaron su afectación en San Juan Bautista del Ñeembucú, donde un fenómeno de tiempo severo dejó a su paso casas destechadas, escuelas dañadas y cortes de energía eléctrica. El intendente local, Aldo Armoa, indicó que fue un “tornado” que causó estragos durante unos 10 minutos.

Por ABC Color
19 de agosto de 2025 - 11:57
San Juan Bautista del Ñeembucú
Un árbol cayó y afectó parte de la muralla perimetral de una institución educativa en San Juan Bautista del Ñeembucú, donde se registró un fenómeno de tiempo severo esta mañana.Gentileza

Un fenómeno de tiempo severo, registrado a las 09:30 aproximadamente, afectó seriamente a la ciudad de San Juan Bautista del Ñeembucú, dejando varias viviendas destechadas, escuelas e instituciones educativas dañadas, además de cortes de energía eléctrica en distintos sectores, según informó Aldo Armoa, intendente local.

El fenómeno meteorológico, que habría durado unos 10 minutos, provocó además la caída de árboles enteros y daños en plazas y una Unidad de Salud Familiar (USF).

“Tuvimos un tornado que destecharon casas. Es un daño y perjuicio enorme para la ciudad”, declaró el intendente.

La Policía y autoridades municipales están recopilando información sobre la cantidad de personas afectadas, mientras que el intendente informó que está buscando asistencia inmediata a través de la Gobernación de Ñeembucú.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

San Juan Bautista del Ñeembucú
Árboles caídos en una plaza de San Juan Bautista del Ñeembucú, donde se registró un fenómeno de tiempo severo esta mañana.

Lea más: Meteorología alerta sobre dos oleadas de tormentas: dónde y cuándo

Tormentas eléctricas se acercan a la región

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) alertó que se espera dos oleadas de tormentas eléctricas en nuestro país, principalmente en el centro y sur de la Región Oriental.

San Juan Bautista del Ñeembucú
El techo de una de las viviendas afectadas quedó sin chapas en algunas zonas y con otras dobladas, tras un fenómeno de tiempo severo en San Juan Bautista del Ñeembucú.

La primera oleada se registrará durante esta mañana y la segunda en la tarde.

Enlace copiado