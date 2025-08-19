Meteorología alerta sobre dos oleadas de tormentas: dónde y cuándo

Eduardo Mingo, titular de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), indicó que este martes será un día inestable, aunque las temperaturas no sufrirán grandes cambios.

“A priori, el centro sur y este de la Región Oriental tendrán la mayor afectación”, precisó.

Mencionó que se esperan dos oleadas de tormentas eléctricas. La primera se registraría esta mañana a territorio nacional, mientras se espera una segunda durante la tarde.

Dónde se registrarán las tormentas este martes

La primera oleada de tormentas comenzaría en los departamentos Central, Paraguarí y Cordillera y avanzaría hacia Caazapá y Caaguazú durante la tarde. Para la noche, se espera que las tormentas alcancen Alto Paraná y alrededores.

La segunda oleada cubriría el mismo trayecto, según explicó Mingo.

La DMH recordó que sigue vigente el boletín especial emitido ayer, que pronosticaba fenómenos de tiempo severo para este miércoles. Se esperan lluvias durante todo el día en el bajo Chaco y la Región Oriental.

Según Mingo, el fin de semana presentará un perfil diferente, con temperaturas bajas y clima más estable.