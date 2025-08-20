Meteorología: nueva alerta de tormentas este miércoles en Paraguay

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables.

Si bien no se esperan nuevas lluvias en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción -, está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo”, con tormentas eléctricas “moderadas a fuertes”, para cuatro departamentos del norte y este: San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná y Canindeyú.

Lea más: Meteorología alerta sobre dos oleadas de tormentas: dónde y cuándo

Las precipitaciones continuarían en varias zonas del país durante los próximos días, aunque la capital no registraría nuevas lluvias en lo que queda de la semana hábil.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Temperatura subirá en los próximos días

El ambiente se mantiene entre fresco y cálido en Paraguay y las temperaturas máximas anunciadas para hoy son de 23 grados centígrados en Asunción, 22 en Ciudad del Este, 20 en Encarnación y hasta 28 en el Chaco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los índices subirían considerablemente en los próximos días, con máximas de 28 grados el jueves en la capital y una jornada calurosa el viernes, con una máxima de 36 grados en Asunción.