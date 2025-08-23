Clima

Meteorología: ocho departamentos de Paraguay en alerta por tormentas

Varias zonas de Paraguay siguen en alerta por posibles tormentas eléctricas y vientos “moderados a fuertes” en las próximas horas. Las lluvias continuarían mañana.

Por ABC Color
23 de agosto de 2025 - 14:58
Poco antes de las 14:00 de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” que afectarían a gran parte del territorio paraguayo en las próximas horas.

“Núcleos de tormentas se intensifican sobre la zona de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la tarde de hoy”, indica el anuncio meteorológico.

Se prevén lluvias y tormentas eléctricas con ráfagas de viento “moderadas a fuertes”, y no se descarta la caída de granizos.

Los departamentos que se verían afectados son Concepción, San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Alto Paraná, Canindeyú, el centro, norte y este de Presidente Hayes, y el sur y oeste de Alto Paraguay.

Más lluvias mañana

En gran parte del resto del país, incluyendo a Asunción, se han registrado lloviznas y vientos fuertes durante la jornada de hoy y no se descartan más precipitaciones y tormentas durante el trascurso del día.

El pronóstico extendido indica que lluvias y tormentas podrían seguir ocurriendo en gran parte del país mañana domingo y al menos hasta el lunes.

