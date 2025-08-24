Clima

Pronóstico: estas será las 10 ciudades más frías el lunes

Las temperaturas seguirán bajando en gran parte del país durante el inicio de semana y varias ciudades registrarán mínimas que se ubicarán entre los 5 y 9 grados, según el pronóstico oficial. Meteorología destaca que el sur y el centro del territorio nacional sentirán con mayor intensidad el frío matutino.

Por ABC Color
24 de agosto de 2025 - 12:58
Mañana las temperaturas bajarán en todo el país, pero sobre todo en 10 zonas.
El inicio de la semana llegará acompañado de un ambiente fresco a frío en gran parte de Paraguay. La Dirección Nacional de Meteorología destacó que las ciudades del sur, centro y este registrarán las temperaturas más bajas, con mínimas que podrían alcanzar los 5 ℃ en algunas localidades.

En cuanto a las precipitaciones, la meteoróloga Ana Pereira detalló que la probabilidad se mantiene elevada, principalmente en el norte y este de ambas regiones, tanto para hoy como para los próximos dos días.

Las ciudades con temperaturas más frías

A continuación, el listado de las 10 ciudades que amanecerán con el ambiente más frío mañana lunes:

  • Pilar: 5 °C
  • Encarnación: 6 °C
  • San Juan Bautista: 6 °C
  • Caazapá: 7 °C
  • Villarrica: 8 °C
  • Paraguarí: 8 °C
  • Pedro Juan Caballero: 8 °C
  • Coronel Oviedo: 9 °C
  • Ciudad del Este: 9 °C
  • San Pedro: 9 °C
Temperaturas mínimas y máximas (próximos días)
Día Mínima Máxima
Lunes 25 9 °C 16 °C
Martes 26 8 °C 20 °C
Miércoles 27 9 °C 23 °C
Jueves 28 13 °C 25 °C

Según el pronóstico extendido, el ambiente frío permanecerá durante los próximos cuatro días, con mínimas de entre 8 y 10 °C en la mayor parte del país.

