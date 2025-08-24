Pronóstico: estas será las 10 ciudades más frías el lunes

El inicio de la semana llegará acompañado de un ambiente fresco a frío en gran parte de Paraguay. La Dirección Nacional de Meteorología destacó que las ciudades del sur, centro y este registrarán las temperaturas más bajas, con mínimas que podrían alcanzar los 5 ℃ en algunas localidades.

En cuanto a las precipitaciones, la meteoróloga Ana Pereira detalló que la probabilidad se mantiene elevada, principalmente en el norte y este de ambas regiones, tanto para hoy como para los próximos dos días.

Las ciudades con temperaturas más frías

A continuación, el listado de las 10 ciudades que amanecerán con el ambiente más frío mañana lunes:

Pilar: 5 °C

Encarnación: 6 °C

San Juan Bautista: 6 °C

Caazapá: 7 °C

Villarrica: 8 °C

Paraguarí: 8 °C

Pedro Juan Caballero: 8 °C

Coronel Oviedo: 9 °C

Ciudad del Este: 9 °C

San Pedro: 9 °C

Temperaturas mínimas y máximas (próximos días) Día Mínima Máxima Lunes 25 9 °C 16 °C Martes 26 8 °C 20 °C Miércoles 27 9 °C 23 °C Jueves 28 13 °C 25 °C

Según el pronóstico extendido, el ambiente frío permanecerá durante los próximos cuatro días, con mínimas de entre 8 y 10 °C en la mayor parte del país.

