Pronostican domingo frío a fresco con posibles lluvias

Las temperaturas frescas a frías y las lluvias persisten este domingo 24 en varias zonas del país. La Dirección de Meteorología advirtió que las mismas condiciones se mantendrán durante los próximos días e incluso para la semana se anuncian mínimas de hasta 5 °C.

24 de agosto de 2025 - 07:32
Dos mujeres con paraguas caminan bajo la lluvia en una calle de Asunción.Virgilio Vera

La Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología (DMH) informó que este domingo 24 de agosto se presenta con un ambiente frío a fresco en gran parte del territorio nacional, acompañado de vientos predominantes del sur y cielo mayormente nublado.

La probabilidad de lluvias se mantiene elevada, pero solamente para el norte y este de ambas regiones del país, detalló la meteoróloga Ana Pereira.

Las temperaturas máximas para hoy alcanzarán entre 13 y 15 °C en la Región Oriental y entre 15 y 18 °C en la Región Occidental, con una sensación térmica aún más baja por la presencia del viento sur.

Pronóstico para la semana

Para los próximos días, Meteorología anuncia amaneceres fríos y tardes frescas, con mínimas que oscilarán entre 5 y 10 °C, mientras que las máximas rondarán entre 15 y 22 °C.

A partir del martes, la nubosidad irá disminuyendo gradualmente, aunque seguirán las probabilidades de lluvias principalmente en el norte y este del país.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas para los próximos días son:

Temperaturas mínimas y máximas (próximos días)
Día Mínima Máxima
Lunes 25 9 °C 16 °C
Martes 26 8 °C 20 °C
Miércoles 27 9 °C 23 °C
Jueves 28 13 °C 25 °C

