Pronostican domingo frío a fresco con posibles lluvias

La Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología (DMH) informó que este domingo 24 de agosto se presenta con un ambiente frío a fresco en gran parte del territorio nacional, acompañado de vientos predominantes del sur y cielo mayormente nublado.

La probabilidad de lluvias se mantiene elevada, pero solamente para el norte y este de ambas regiones del país, detalló la meteoróloga Ana Pereira.

Las temperaturas máximas para hoy alcanzarán entre 13 y 15 °C en la Región Oriental y entre 15 y 18 °C en la Región Occidental, con una sensación térmica aún más baja por la presencia del viento sur.

Pronóstico para la semana

Para los próximos días, Meteorología anuncia amaneceres fríos y tardes frescas, con mínimas que oscilarán entre 5 y 10 °C, mientras que las máximas rondarán entre 15 y 22 °C.

A partir del martes, la nubosidad irá disminuyendo gradualmente, aunque seguirán las probabilidades de lluvias principalmente en el norte y este del país.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas para los próximos días son: