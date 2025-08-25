Meteorología: semana arranca con frío y lluvias en Paraguay

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos mayormente nublados y vientos del sur.

Si bien hoy no se registrarían lluvias en casi todo el país como durante parte del fin de semana – no lloverá en Asunción -, aún se esperan precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte, sur y este del país.

Las lluvias y ocasionales tormentas continuarían en esas mismas zonas mañana. Sin embargo, las condiciones del tiempo se normalizarían el miércoles.

Frío al comenzar la semana

El frío que ingresó a Paraguay durante el fin de semana se mantiene. Asunción registraba hoy una temperatura de 10 grados centígrados antes del amanecer y para hoy se esperan máximas de 18 grados en la capital, 14 en Ciudad del Este, 16 en Encarnación y hasta 18 en el Chaco.

Las temperaturas irán en muy leve aumento en los próximos días, con máximas de 20 grados en Asunción mañana y 23 grados el miércoles. Las mínimas, sin embargo, estarán entre 8 y 9 grados.