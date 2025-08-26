Niebla densa reduce la visibilidad y complica el tránsito

El amanecer de este martes se presenta con un intenso frío y temperaturas que rondan los 5 °C en Asunción. El frío trajo consigo también una intensa niebla que dificulta la visibilidad de los conductores.

Ciudadanos de varios puntos reportan prácticamente nula visibilidad a pocos metros de distancia. En Asunción, la situación es tan complicada que ni siquiera se logra ver el carril contrario.

Los conductores, por precaución, circulan a velocidad muy reducida y con las luces intermitentes encendidas. Esta situación genera además una larga fila e importante congestionamiento, debido a que el problema se registra en un horario de alta circulación.

Temperaturas irán en ascenso

La niebla registrada esta mañana una vez más es la antesala al incremento paulatino de las temperaturas que se irá registrando a partir de mañana.

Según la Dirección Nacional de Meteorología, durante la tarde, se espera un ambiente fresco a cálido, con temperaturas máximas entre 19 y 20 °C en el sur y este de la región Oriental, y entre 21 y 24 °C en el centro y norte de ambas regiones.

A partir de mañana, miércoles 27, se anticipa un ligero aumento de la temperatura del aire, con un ambiente cálido a nivel nacional, donde las máximas rondarían entre 22 y 28 °C, condición que se mantendría también el jueves.