Meteorología: paran las lluvias, pero el frío se mantiene en Paraguay

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría en la mañana y cálida en la tarde, con cielos escasamente nublados, vientos del sur y neblina durante las primeras horas.

El clima se mantendría estable, con condiciones similares, mañana miércoles. Sin embargo, el jueves podría volver a registrar lluvias en algunas zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental.

El ambiente frío persiste y Asunción registraba hoy 6 grados centígrados antes del amanecer. Las temperaturas máximas anunciadas para hoy son de 21 grados en la capital, 19 en Ciudad del Este, 20 en Encarnación y hasta 23 en el Chaco.

Las temperaturas irían en aumento durante los próximos días, con máximas de 23 grados mañana y 26 grados el jueves en Asunción, y mínimas entre 10 y 13 grados.