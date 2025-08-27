Meteorología: ¿cómo estará el tiempo este miércoles en Paraguay?

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría por la mañana y cálida en la tarde, con cielos parcialmente nublados y vientos del sureste.

Si bien la mayor parte del país presentaría un clima estable, aún podrían producirse hoy lluvias dispersas en algunas zonas del Chaco.

Las condiciones serían similares mañana, con precipitaciones leves en el norte del país. Para el viernes ya no se esperan lluvias.

Sube la temperatura

El ambiente en Paraguay sigue oscilando entre frío durante la mañana y cálido por la tarde. Asunción registraba hoy 9 grados centígrados antes del amanecer y las temperaturas máximas anunciadas para hoy son de 24 grados en la capital, 22 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 27 en el Chaco.

Los índices aumentarían durante los próximos días, con máximas de 26 grados mañana y 30 grados el viernes en Asunción, y mínimas entre 13 y 15 grados.