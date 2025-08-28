Mundial de Rally: así estará el tiempo en Itapúa durante la competencia

Sin lluvias hasta el domingo, anuncia Meteorología en su boletín especial, por lo que el Mundial de Rally se realizará con un ambiente cálido a caluroso.
La máxima estimada para hoy, jueves, es de 26° con cielo parcialmente nublado y para mañana indica que las extremas serán de 14 y 28°, con neblinas a tempranas horas y viento norte.
El viento norte persistirá el sábado, con extremas de 18 y 30° y el cielo permanecerá nublado.
La mínima estimada para el domingo es de 18° y la máxima de 29°, con vientos moderados del norte y lluvias dispersas con ocasionales caída de granizos.
La tormenta eléctrica persistirá hasta el lunes, mientras que para el martes se prevén lluvias dispersas, luego mejorando.
En Mundial de Rally se desarrolla desde hoy en Paraguay en el departamento de Itapúa y culmina el domingo.