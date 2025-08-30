Meteorología: persiste alerta por vientos fuertes, de hasta 100 km/h

Poco antes de la medianoche de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta por vientos fuertes para Asunción y gran parte del resto del territorio paraguayo.

El aviso indica que se espera que persistan vientos provenientes del sector noreste con ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en la Región Occidental y el suroeste de la Región Oriental.

En el resto del país los vientos serían de hasta 75 kilómetros por hora.

Además de Asunción, se verían afectados los departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.

El pronóstico meteorológico extendido indica que mañana podrían registrarse lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo que continuarían al menos hasta el lunes.