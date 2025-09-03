Alerta de tormentas para Asunción y tres departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología actualizó a las 22:47 de este miércoles una alerta por tormentas que afecta a Asunción y a sectores de tres departamentos. El informe advierte sobre lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos y una alta probabilidad de caída de granizos.

De acuerdo con el reporte, las celdas de tormenta comienzan a desplazarse y a desarrollarse sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la noche de este miércoles.

Zona de cobertura y departamentos afectados

La zona afectada comprende el centro y sur de la Región Oriental, además del sur de la Región Occidental. Los departamentos bajo alerta son: Asunción, noroeste de Central, suroeste de Ñeembucú y suroeste de Boquerón.