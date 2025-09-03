Meteorología: calor, lluvias y tormentas en el pronóstico de hoy en Paraguay

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables y altas probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas durante gran parte del día en el sur del país y hacia el final de la jornada en otras zonas, incluyendo a Asunción.

Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana jueves y se extenderían a la mayor parte del resto del país. No se descarta que las lluvias sigan durante el fin de semana.

Las temperaturas siguen aumentando en Paraguay y para hoy están anunciadas máximas de 34 grados en Asunción, 31 en Ciudad del Este, 29 en Encarnación y hasta 38 en el Chaco.

Sin embargo, se espera que mañana se produzca un importante descenso de la temperatura, con una máxima de 20 grados y una mínima de 14 en Asunción. El viernes los índices serían aún más bajos, con 17 grados de máxima y 12 de mínima en la capital.