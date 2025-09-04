Clima

Actualizan alerta por tormentas: dos departamentos serán afectados

La Dirección de Meteorología actualizó el aviso meteorológico en el que anuncian tormentas en dos zonas del país para esta tarde. Te contamos dónde seguirá la lluvia.

Por ABC Color
04 de septiembre de 2025 - 18:08
Lluvia en Asunción.
Lluvia en Asunción.Fernando Romero, ABC Color

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas y puntualmente moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, según la actualización realizada a las 17:21 por la Dirección de Meteorología.

Esto se debe a que las celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

¿Dónde seguirá la lluvia?

De acuerdo a la actualización del aviso meteorológico en el que anuncian tormentas, la zona de cobertura es el este de la región Oriental y el noreste de la Occidental.

Los departamentos afectados son el centro y este de Canindeyú, noreste de Alto Paraguay.

