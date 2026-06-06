Oficial: La Albirroja emitió el parte médico de la lesión de Julio Enciso

El cuerpo médico de la Selección Paraguaya de Fútbol rompió el silencio y emitió el parte médico oficial sobre la situación del delantero oriundo de Caaguazú, Julio Enciso, trayendo algo de claridad tras los momentos de drama que se vivieron en el Defensores del Chaco.

Lea más: Enciso: “Mi sueño de llegar a un Mundial sigue más vivo que nunca”

“La Selección Paraguaya de Fútbol informa que los estudios realizados en las últimas horas confirmaron que el jugador Julio Enciso presenta una contusión muscular en el muslo derecho, producto de un golpe”, dicta el comunicado de la Albirroja.

Respecto a los plazos para volver a las canchas a días del debut mundialista en Norteamérica 2026, el informe agrega que “el futbolista se encuentra bajo seguimiento y control permanente del cuerpo médico de la Selección Nacional. Su retorno a la actividad será determinado de acuerdo con la respuesta al tratamiento y su evolución diaria”.

El momento que congeló la fiesta de despedida

La urgencia por conocer el reporte médico nació tras la peor imagen de la noche. Lo que debía ser una fiesta de despedida rumbo a la Copa del Mundo se transformó en una pesadilla cuando apenas transcurrían 24 minutos de juego.

Lea más: ¿Qué pasó con la Joya?: Gustavo Alfaro se refirió a la lesión de Julio Enciso

Julio Enciso, la máxima estrella del ataque albirrojo, tuvo que abandonar el campo de juego en camilla y con lágrimas en los ojos. La preocupación se apoderó de los aficionados al ver al jugador completamente desconsolado, temiendo lo peor para el estreno mundialista.

Afortunadamente, el diagnóstico oficial confirmó que se trata de un fuerte traumatismo y no de una rotura fibrilar, por lo que la delegación paraguaya emprende el viaje esta noche con la esperanza de que la evolución diaria le permita a la “Joya” llegar a tiempo a los partidos de la Copa del Mundo.

El comunicado de la Albirroja