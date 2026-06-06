Paraguay vs. Nicaragua: falleció un trabajador tras sufrir un paro cardíaco

La jornada del amistoso internacional entre Paraguay y Nicaragua terminó con un hecho trágico en el Defensores del Chaco. Un hombre identificado como Edgar Eduardo Recalde Pereira, de 42 años, sufrió una descompensación dentro del estadio y fue derivado de urgencia al Hospital General de Barrio Obrero.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 2ª Metropolitana, el traslado se realizó alrededor de las 22:10 del viernes. El paciente ingresó a la sala de reanimación del nosocomio, donde finalmente se constató su fallecimiento.

La médica de guardia, Cecilia Amarilla, diagnosticó como causa de muerte un paro cardíaco, según el reporte policial.

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La víctima presuntamente estaba trabajando en el estadio

El comisario Pablo Insfrán indicó que manejaban la versión de que el fallecido sería trabajador de la empresa que posee los derechos de transmisión del partido y que, presuntamente, cumplía funciones de conductor.

“Entiendo que es, no sé si es conductor de la empresa Tigo”, manifestó el jefe policial al referirse a la información preliminar recabada tras el procedimiento.

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Hasta el momento no se confirmó oficialmente por la empresa ni por otras autoridades intervinientes, por lo que se mantiene como un dato preliminar.