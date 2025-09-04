Clima

Estos son los siete departamentos en zona de tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su aviso para anunciar que las lluvias y tormentas continuarán a lo largo de este jueves en algunos puntos del país. ¿Dónde? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color
04 de septiembre de 2025 - 14:08
Imagen ilustrativa: peatones cruzan la calle en un día lluvioso.
FERNANDO ROMERO

Para hoy, día clave para la Albirroja y un partido clave que mantiene atento al país ante la posible clasificación al Mundial, aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas y puntualmente moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos.

Según la DMH, hay “celdas de tormentas presentes” en el área de cobertura con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta tarde.

Celdas de tormenta sobre el territorio nacional.
Celdas de tormenta sobre el territorio nacional.

La zona de cobertura del aviso corresponde al centro - este de la Región Oriental.

Siete departamentos afectados

  1. Sureste de San Pedro
  2. Centro este de Caaguazú
  3. Extremo este de Caazapá
  4. Itapúa
  5. Alto Paraná
  6. Sur de Amambay
  7. Canindeyú

