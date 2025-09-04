Estos son los siete departamentos en zona de tormentas

Para hoy, día clave para la Albirroja y un partido clave que mantiene atento al país ante la posible clasificación al Mundial, aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas y puntualmente moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos.
Según la DMH, hay “celdas de tormentas presentes” en el área de cobertura con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta tarde.
La zona de cobertura del aviso corresponde al centro - este de la Región Oriental.
Siete departamentos afectados
- Sureste de San Pedro
- Centro este de Caaguazú
- Extremo este de Caazapá
- Itapúa
- Alto Paraná
- Sur de Amambay
- Canindeyú
Lea más: Policía: “Festejos durarán el tiempo que la gente se comporte”