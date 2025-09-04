Policía: “Festejos durarán el tiempo que la gente se comporte”

A falta de horas para el juego entre Paraguay y Ecuador por Eliminatorias al Mundial 2026, desde las 20:30 en el Defensores del Chaco, el comisario Juan Agüero, director de la Policía Nacional de Asunción, dio una serie de recomendaciones a los hinchas que asistan al evento deportivo.

“El estadio Defensores del Chaco ya está cubierto desde ayer por agentes policiales asignados al operativo de seguridad. Las calles están cerradas en 300 metros a la redonda y solo pueden acceder a la zona, los vecinos y encargados de la organización”, comentó.

El comisario detalló que este dispositivo fue activado anoche y continuará todo el día. Destacó que también reforzaron la seguridad en zona del Panteón Nacional y Costanera Norte, para prever la cobertura de los festejos si se confirma la clasificación de la Selección Nacional.

“El antes ya iniciamos y es el más tranquilo. En el durante tenemos la emoción y euforia del público y es importante porque tenemos 200 extranjeros. Para el postpartido, queremos que sea una fiesta sana, la cual va a durar durante el tiempo que la gente se comporte en el centro”, explicó el director de la Policía Nacional.

El operativo contempla la apertura de portones desde las 16:30 y controles estrictos en el acceso, con lectores de QR y requisas preventivas. Entre los objetos prohibidos mencionó cinturones con hebillas grandes, termos, vapes, caños de banderas y envases de vidrio o plástico que puedan ser usados como elementos contundentes.

Asimismo, se estableció que a partir de las 14:30 no se permitirá circular en la zona del primer anillo a quienes no cuenten con entrada, salvo vecinos debidamente identificados.

Ante el pronóstico meteorológico, que indica que podrían registrarse lluvias durante la tarde y noche del jueves, recordó que no estará permitido el ingreso de paraguas, por lo que los hinchas deberán conformarse con pilotines impermeables.

Anillos de seguridad alrededor del Defensores del Chaco

Como en ocasiones anteriores, la Policía implementará tres anillos de seguridad con controles alrededor del Defensores del Chaco.

El primer anillo se ubicará sobre la avenida Carlos Antonio López y las calles Juan León Mallorquín y Gobernador Irala. El segundo anillo abarcará las calles Capitán Gwynn, De las Llanas e Isabel la Católica. El tercer anillo estará inmediatamente alrededor del estadio, en las calles Mayor Martínez, Juan Díaz de Solís y Antonio Ruiz de Arellano.

En el segundo anillo habrá cateos para verificar que las personas que van al Defensores no ingresen con armas. Se realizarán cateos también a menores de edad con acompañamiento de personal del Ministerio de la Niñez y Adolescencia.

“Alcotest” con tolerancia cero

El comisario indicó que en los anillos también habrá “alcotest” con apoyo de la Municipalidad de Asunción y la Patrulla Caminera, y recordó que las personas que den positivo en cualquier medida no tendrán permitido el acceso al estadio, sin importar cuánto o cuán poco hayan bebido.

Fuera del radio inmediato alrededor del estadio, la Policía y la Patrulla Caminera harán controles de buses, vehículos y motocicletas que ingresen a la capital desde ciudades vecinas con destino al Defensores.

Por otra parte, se habilitaron unas 200 entradas para hinchas de Ecuador y al terminar el partido, los aficionados visitantes serán quienes salgan primero del estadio.

Posible festejo frente al Panteón y en Costanera

Está prevista en el planeamiento del operativo de seguridad que en caso de un triunfo de la Albirroja, se cerrarán al tránsito vehicular las calles Palma y Estrella para convertirlas temporalmente en peatonales.

También se cerrará un sentido de la avenida Costanera Norte para permitir los festejos.

El Operativo de seguridad prohíbe presencia de cuidacoches, tanto en las inmediaciones del estadio Defensores del Chaco como en el microcentro.