Meteorología: gran parte de Paraguay en alerta por tormentas este jueves

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a fresca con cielos mayormente nublados, vientos moderados del sur, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco antes de las 4:30 está vigente una alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - en 11 departamentos: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Ñeembucú y el noreste de Presidente Hayes.

Las precipitaciones continuarían mañana en gran parte del país, aunque ya no se esperan tormentas. Para el sábado no se anticipan lluvias.

Fuerte descenso de la temperatura

Luego de un par de días de calor, con temperaturas máximas que estuvieron cerca de 35 grados en la capital, este jueves registraría un importante descenso de la temperatura, con máximas que llegarían solo a 24 grados en Asunción, 25 en Ciudad del Este, 20 en Encarnación y hasta 33 en el Chaco.

Los índices descenderían aún más en los próximos días, con máximas de 17 y 19 grados en Asunción el viernes y el sábado, y mínimas entre 12 y 10 grados.