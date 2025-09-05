Actualizan alerta por tormentas y ahora son tres los departamentos afectados

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes y ráfagas de vientos moderadas a fuertes, según la actualización del aviso de alerta por tormentas emitida a las 11:43 por la Dirección de Meteorología.

Esto se debe a que los núcleos de tormentas continúan su desarrollo sobre el territorio nacional, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana y primeras horas de la tarde de hoy.

Lea más: ¡Atención! Cuatro departamentos están en zona de tormentas

¿Dónde lloverá?

Según el aviso de Meteorología, la zona de cobertura de la tormenta es el este de la región Oriental.

Los departamentos afectados son el sureste de San Pedro, noreste de Caaguazú, centro y oeste de Canindeyú.

