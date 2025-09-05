¡Atención! Cuatro departamentos están en zona de tormentas

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas, ráfagas de vientos puntualmente moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, según el aviso meteorológico emitido a las 8:19 por la Dirección de Meteorología.

Esto se debe a que los núcleos de tormentas continúan su desarrollo sobre el territorio nacional, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de hoy.

¿Dónde lloverá?

La zona de cobertura de la tormenta, según el aviso meteorológico, será el norte de la región Oriental.

Los departamentos afectados son Concepción, norte de San Pedro, norte y sur de Amambay, norte de Canindeyú.

