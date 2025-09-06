Meteorología anuncia un fin de semana frío

La Dirección de Meteorología e Hidrología anunció que el fin de semana inicia con un ambiente frío en las primeras horas de la mañana, registrándose temperaturas mínimas entre 5 y 12 grados, con los valores más bajos en el sur del país.

A lo largo del día, predominaría un ambiente fresco, con temperaturas máximas estimadas que no superan los 23 grados a nivel país. Además, se prevé que la cobertura nubosa disminuya gradualmente y los vientos del sector sur persistan.

Para el domingo, se esperan condiciones similares en cuanto a las mínimas, que oscilarían entre 8 y 13 grados. Sin embargo, las máximas experimentarían un leve aumento, con valores entre 18 y 25 grados.

Durante la jornada también se prevén lluvias dispersas para gran parte del territorio nacional, con probabilidad de estar acompañadas de actividad eléctrica en forma puntual, principalmente en el sur del país.

Durante la mañana del lunes, persistirían las lluvias con tormentas eléctricas, principalmente en los departamentos del sur del país, y luego extenderían su área de influencia a los demás puntos del país en el transcurso de la jornada.