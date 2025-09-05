Clima

Estas son las zonas del país con las temperaturas más bajas este sábado

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anuncia un amanecer frío en varios departamentos, con mínimas de hasta 6 °C. Anuncian además baja probabilidad de precipitaciones.

Por ABC Color
05 de septiembre de 2025 - 19:53
Frente frío
Frente fríoARCENIO ACUÑA

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó que este sábado se registrarán temperaturas mínimas entre 6 y 10°C en distintas regiones del país, especialmente en el sur y centro.

En los departamentos de Itapúa, Misiones y Ñeembucú se prevén las temperaturas más bajas, con 6°C de mínima y máximas de hasta 18°C.

Lea más: Viernes fresco y mayormente con lluvias dispersas

En Caazapá se espera una mínima de 7°C, mientras que en Cordillera, Guairá, Caaguazú y Paraguarí se prevé temperaturas de 9°C.

En Asunción, la mínima será de 10°C con una máxima de 19°C. En Alto Paraná, la mínima también será de 10°C, con máxima de 20°C.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Baja probabilidad de lluvia

Según la meteoróloga Celia Sanguinetti el sábado presentará un ambiente frío a fresco en gran parte del país, con máximas de entre 18 y 20°C.

Meteorología señaló que podrían presentarse lloviznas aisladas en algunos puntos, aunque la probabilidad de lluvias es baja y se espera una mejora gradual del clima hacia el fin de semana.

Enlace copiado