Estas son las zonas del país con las temperaturas más bajas este sábado

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó que este sábado se registrarán temperaturas mínimas entre 6 y 10°C en distintas regiones del país, especialmente en el sur y centro.
En los departamentos de Itapúa, Misiones y Ñeembucú se prevén las temperaturas más bajas, con 6°C de mínima y máximas de hasta 18°C.
Lea más: Viernes fresco y mayormente con lluvias dispersas
En Caazapá se espera una mínima de 7°C, mientras que en Cordillera, Guairá, Caaguazú y Paraguarí se prevé temperaturas de 9°C.
En Asunción, la mínima será de 10°C con una máxima de 19°C. En Alto Paraná, la mínima también será de 10°C, con máxima de 20°C.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Baja probabilidad de lluvia
Según la meteoróloga Celia Sanguinetti el sábado presentará un ambiente frío a fresco en gran parte del país, con máximas de entre 18 y 20°C.
Meteorología señaló que podrían presentarse lloviznas aisladas en algunos puntos, aunque la probabilidad de lluvias es baja y se espera una mejora gradual del clima hacia el fin de semana.