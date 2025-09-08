Meteorología: semana comienza con lluvias y tormentas en Paraguay

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana martes, aunque solo en la zona norte y este del país. Para el miércoles ya no se esperan nuevas lluvias en Paraguay.

Las temperaturas van en leve aumento luego de un fin de semana frío.

Asunción registraba una temperatura de 16 grados centígrados antes del amanecer y para este lunes se esperan máximas de 21 grados en Asunción y Ciudad del Este, 19 en Encarnación y hasta 35 en el Chaco.

La temperatura seguirá subiendo

Los índices seguirían subiendo en los próximos días, con máximas que llegarían a 24 grados mañana y 29 grados el miércoles en Asunción.