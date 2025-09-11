Alerta de tormentas se mantiene para cuatro departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que núcleos de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en forma puntual en lo que resta de la mañana y primeras horas de la tarde de este jueves.

El fenómeno esperado es lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

La zona de cobertura es el norte de la región Oriental y la región Occidental.

Los departamentos afectados son Concepción, Amambay, este y norte de Presidente Hayes, Alto Paraguay.

