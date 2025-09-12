Meteorología: ¿hará calor, frío o se esperan lluvias este fin de semana?

La pronosticadora de turno de la DMH, Carolina González, informó que este viernes amaneció con un ambiente fresco en varias zonas del país, pero con tendencia a un aumento de las temperaturas en horas de la tarde.

Precisó que hoy en Asunción se prevén máximas de 27 a 28 °C, mientras que en el Chaco y el extremo norte del país los valores podrían superar los 33 °C.

Para el sábado se espera cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio y un marcado ascenso de las temperaturas, según reveló.

Agregó que en el Chaco, la temperatura podría alcanzar entre 39 y 40 °C, con vientos variables, mientras que en la Capital se esperan máximas de 31 a 32 °C. En cuanto a lluvias, indicó que la probabilidad ese día será baja.

Lluvias desde el domingo

González señaló que el panorama cambia el domingo, cuando aumenta la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, principalmente desde la madrugada en el sur, centro y área Metropolitana.

Advirtió que el clima se tornará inestable, con posibilidad de precipitaciones dispersas en la región Oriental y parte del Chaco. “Ese día hay que tener un poquito más de cuidado”, remarcó.

La pronosticadora señaló además que estas condiciones podrían extenderse al lunes, con lluvias más generalizadas en otras zonas del país. Explicó que este comportamiento es típico de la transición entre invierno y primavera, cuando se forman núcleos de tormenta en cortos períodos de tiempo.

En cuanto a las temperaturas, la pronosticadora aclaró que los fríos intensos de las últimas semanas ya no se repetirán. Agregó que, aunque todavía podrían registrarse amaneceres frescos, los valores tenderán a ser más agradables y a elevarse progresivamente en los próximos días.