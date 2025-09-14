Pronostican calor y posibles tormentas este domingo

Este domingo, el clima se presenta cálido a caluroso, con temperaturas que oscilarán entre 22 °C y 30 °C en Asunción.

En el resto del país, la máxima podría llegar hasta los 41 °C, según datos de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

Las temperaturas más elevadas se esperan en el Chaco y zonas del norte de la Región Oriental, donde los termómetros podrían superar los 41 °C. En tanto, en áreas del centro y sur del país, la máxima se mantendrá entre 29 °C y 34 °C.

Lluvias y tormentas eléctricas

Aunque predominará el calor, se prevé la posibilidad de lluvias dispersas con tormentas eléctricas durante la tarde y noche en sectores del sur, centro y este de la Región Oriental.

Estas precipitaciones podrían extenderse durante el lunes 15 de septiembre, afectando incluso a otros puntos del país.