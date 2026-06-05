El Indio Solari en Argentina: cómo fue el accidente en la pileta y el llamado de la cuidadora

Mientras el ambiente del rock no sale su conmoción por la muerte de Carlos “el Indio” Solari, a los 77 años, se van conociendo detalles de cómo fueron las últimas horas del mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en su casa de Parque Leloir.

El rumor sobre la muerte del popular músico empezó a resonar fuerte este viernes cerca de las 9 de la mañana, cuando distintas fuentes comenzaron a informar sobre la presencia de patrulleros en la puerta de la casa del cantante, en el coqueto y tranquilo barrio del partido de Ituzaingó.

Diez minutos después la noticia ya estaba en placa roja de todos los medios: “A los 77 años, murió el emblemático líder de Los Redondos”.

Según pudo saber Clarín, Solari, que padecía Parkinson, fue encontrado este viernes a las 8 desvanecido cerca de una pileta cubierta y climatizada que tenía en su casa y que el músico usaba para “aliviar sus dolores”.

Fue su cuidadora la que se encontró con el artista en la piscina y también quien llamó al servicio de emergencia para que lo atendieran. Si bien Solari tenía la recomendación de no usar la pileta sin asistencia, por algún motivo decidió hacerlo durante la noche, cuando no había nadie.

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Cuando los médicos del servicio de emergencia privada llegaron a la casa ubicada en la calle Ruben Dario al 4200, constataron que el músico ya había fallecido.

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Según precisó la Fiscalía de Morón, a las 8.30, una vez informados sobre la muerte del artista, el fiscal de turno Lucio Rivero se dirigió hasta la casa, donde desplegaron un operativo para preservar la entrada al domicilio.

Fuentes vinculadas al caso confirmaron que no hay sospechas de la intervención de terceras personas en su fallecimiento y no se tomarán medidas contra ninguna de las personas vinculadas a sus cuidados. Calificaron el hecho como una “desgracia”.

Desde temprano, los peritos científicos de la Policía Bonaerense trabajaban en el lugar, y el fiscal ya ordenó la autopsia para conocer las causas de la muerte. Los investigadores intentan determinar si el cantante murió producto de una caída o se desvaneció en la pileta.

Además de los peritos, en la casa del cantante del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado también hay agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y de tránsito de la Municipalidad de Ituzaingó.

Con la noticia ya instalada, el barrio arbolado, de calles de tierra y casa quintas se comenzó a poblar de fanáticos ricoteros que se acercaron a la puerta de la casa para llorar de cerca a su ídolo.

Víctima de una enfermedad neurodegenerativa

Hace 10 años, el Indio sorprendió a las 150.000 personas que lo había ido a ver a un show en Tandil al contar que padecía Mal de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativo crónica.

“Anda circulando una versión de que estoy enfermo, y es verdad. Mr. Parkinson me está pisando los talones. Pero acá estamos”, dijo permitiéndose jugar con el asunto.

Meses después de dar la noticia, ya en diciembre de 2016, Solari dio más detalles sobre su estado de salud: “Cuando tenés una enfermedad así, el reloj empieza a funcionar”.

Fue en esa entrevista donde también reveló que en la planta baja de su casa de Parque Leloir había armado un espacio en el que practicaba hatha yoga: “Porque realmente lo que yo estoy necesitando es contrarrestar el problema que tengo”.

En otra nota que dio el año pasado, el Indio se permitió abrir una pequeña ventana a la intimidad de su hogar. Allí describió la propiedad como “un pequeño resort” diseñado a su medida. “Este es un pequeño resort que me hice para mí mismo, con el estudio y la pileta con agua termal para hacerme la cura que no sabía que iba a necesitar”, recordó el músico al referirse a la casa donde pasó gran parte de sus últimos años.

Fuente: Clarín