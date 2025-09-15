Alerta de tormentas para diez departamentos del país

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos, según el aviso de la Dirección de Meteorología emitido a las 11:34 de hoy.

Esto se debe a que las celdas de tormentas continúan su desarrollo sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta que se generen fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante las primeras horas de la tarde de hoy.

¿Dónde lloverá?

Según el aviso de meteorología, la zona de cobertura de las tormentas es el centro y sur de la región Oriental, así como también el sur de la Occidental.

Los departamentos afectados son el centro y sureste de Cordillera, Guairá, suroeste de Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, centro, este y norte de Paraguarí, sur de Alto Paraná y el sureste de Ñeembucú, sur de Presidente Hayes.

