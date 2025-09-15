Meteorología: alerta de tormentas se expande a siete departamentos de Paraguay

Poco antes de las 10:00 de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” que podrían registrarse en la Región Oriental de Paraguay en las próximas horas.

“Celdas de tormentas continúan su desarrollo sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta que se generen fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual”, indica el anuncio.

Se podrían registrar lluvias y tormentas eléctricas con ráfagas de viento “moderadas a fuertes” en siete departamentos: Guairá, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Central y Ñeembucú.

Lluvias seguirían mañana

El pronóstico extendido indica que mañana martes podrían seguir registrándose lluvias en gran parte del país, incluyendo a Asunción.

Sin embargo, se espera que el clima se normalice desde el miércoles, sin nuevas precipitaciones.