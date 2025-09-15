Alerta por tormentas para Asunción y 12 departamentos

Cerca de las 14:00 de este lunes, la Dirección de Meteorología (DMH) emitió un nuevo aviso meteorológico por el avance de celdas de tormentas sobre el territorio nacional. Según dicha alerta vigente, el temporal se acerca al país y llegará a gran parte de ambas regiones.
Se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos.
Están en la zona de cobertura las siguientes zonas del país:
- Asunción
- Central
- Centro y oeste de San Pedro
- Cordillera
- Centro y oeste de Guairá
- Centro y oeste de Caazapá
- Itapúa
- Misiones
- Paraguarí
- Centro y sur de Alto Paraná
- Ñeembucú
- Centro y sur de Presidente Hayes
- Norte de Alto Paraguay.
Pronóstico extendido
Según las previsiones, durante la noche y madrugada seguirán registrándose lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. También se esperan temporales para el día martes.
En cuanto a las temperaturas, seguirán cálidas a calurosas al menos hasta el día jueves, con mínimas de entre 19 a 31 °C y máximas de hasta 34°C.