Alerta por tormentas para Asunción y 12 departamentos

Cerca de las 14:00 de este lunes, la Dirección de Meteorología (DMH) emitió un nuevo aviso meteorológico por el avance de celdas de tormentas sobre el territorio nacional. Según dicha alerta vigente, el temporal se acerca al país y llegará a gran parte de ambas regiones.

Se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos.

Están en la zona de cobertura las siguientes zonas del país:

Asunción

Central

Centro y oeste de San Pedro

Cordillera

Centro y oeste de Guairá

Centro y oeste de Caazapá

Itapúa

Misiones

Paraguarí

Centro y sur de Alto Paraná

Ñeembucú

Centro y sur de Presidente Hayes

Norte de Alto Paraguay.

Pronóstico extendido

Según las previsiones, durante la noche y madrugada seguirán registrándose lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. También se esperan temporales para el día martes.

En cuanto a las temperaturas, seguirán cálidas a calurosas al menos hasta el día jueves, con mínimas de entre 19 a 31 °C y máximas de hasta 34°C.