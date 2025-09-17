Los dos departamentos que están en zona de tormentas para esta noche

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas, ráfagas de vientos moderadas y la probabilidad de caída de granizos, según el aviso de la Dirección de Meteorología emitida a las 18:24.
Esto se debe a que las celdas de tormentas se desarrollan sobre el área de cobertura y no se descarta que generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual en lo que resta de la tarde y primeras horas de la noche de hoy.
¿Dónde lloverá?
De acuerdo a la información provista por la Dirección de Meteorología, la zona de cobertura es el noreste de la región Oriental.
Los departamentos afectados son el este de Concepción y el centro y norte de Amambay.
