Los dos departamentos que están en zona de tormentas para esta noche

La Dirección de Meteorología emitió una nueva alerta por tormentas en la que anuncia lluvias y vientos para dos departamentos del país.

17 de septiembre de 2025 - 18:59
El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas, ráfagas de vientos moderadas y la probabilidad de caída de granizos, según el aviso de la Dirección de Meteorología emitida a las 18:24.

Esto se debe a que las celdas de tormentas se desarrollan sobre el área de cobertura y no se descarta que generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual en lo que resta de la tarde y primeras horas de la noche de hoy.

¿Dónde lloverá?

De acuerdo a la información provista por la Dirección de Meteorología, la zona de cobertura es el noreste de la región Oriental.

Los departamentos afectados son el este de Concepción y el centro y norte de Amambay.

