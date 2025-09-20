Pronóstico: ambiente muy caluroso antes del ingreso de un frente frío

Según el reporte de la Dirección de Meteorología, el este sábado inicia con un ambiente cálido y se intensificará hacia la tarde, con temperaturas que rondarán entre 32 y 39 °C en la Región Oriental, y hasta 40 °C en el Chaco.

Hoy los vientos soplarán del norte con intensidad moderada, especialmente en el Chaco y algunos puntos del este del país.

De manera puntual, podrían registrarse lluvias dispersas y tormentas eléctricas aisladas en el sur y este de la Región Oriental, aunque el calor seguirá predominando en gran parte del territorio, según detalló el meteorólogo Alejandro Coronel.

Frente frío llegará el domingo

No obstante, por la tarde del domingo, día del inicio de la primavera, se espera el ingreso de un frente frío que afectará primero a los departamentos del Sur, para luego extenderse hacia otras regiones del país. Este sistema traerá lluvias y tormentas eléctricas de variada intensidad, además de un descenso progresivo de la temperatura y rotación de los vientos hacia el sur con intensidad moderada.

El lunes 22 aún se prevén lluvias y tormentas en varios puntos, aunque se espera una mejora gradual desde el sur del territorio nacional. Las temperaturas más frescas se registrarán sobre todo entre el martes y miércoles.

Este cambio de condiciones marcará el inicio de un período en el que habitualmente se registran temperaturas frescas al amanecer y luego jornadas calurosas.