Se activa alerta por tormenta para tres departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología informa que núcleos de tormentas inician su desarrollo al este del territorio nacional, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la tarde de este sábado.

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

Las zonas de cobertura son el este y sureste de la región Oriental.

Los departamentos afectados son el este de Itapúa, este de Alto Paraná y sureste de Canindeyú.

