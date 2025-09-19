Meteorología anuncia un fin de semana caluroso y con probabilidad de lluvias

Este viernes el ambiente se presenta de cálido a caluroso, con temperaturas que alcanzan una máxima de 33°C. El cielo se mantiene entre parcialmente nublado y nublado, con vientos predominantes del noreste.

Mañana, sábado, se prevé un día aún más caluroso, con mínima de 22°C y máxima de 35°C. El cielo seguirá cubierto en gran parte de la jornada, con vientos moderados del norte que luego variarían de dirección. Además, se anuncian lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas en forma ocasional.

En tanto que el domingo, el pronóstico indica un panorama similar: mínima de 20°C y máxima de 35°C, con ambiente caluroso a cálido. El cielo estará mayormente nublado y nuevamente se esperan precipitaciones con tormentas eléctricas intermitentes, principalmente en horas de la tarde.

Las autoridades meteorológicas instan a la población a tomar precauciones ante el aumento de la inestabilidad atmosférica, especialmente quienes planean actividades al aire libre durante el fin de semana.

