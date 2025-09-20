Meteorología emite boletín especial por tormentas en todo el país: ¿desde cuándo?

Según la DMH, desde mañana, domingo, se prevé el ingreso de un sistema de tormentas al territorio nacional y este afectaría inicialmente a los departamentos de la zona sur del país.
En el transcurso de la jornada las condiciones climáticas abarcarían otras áreas del país con descargas eléctricas con alta frecuencia y la alta probabilidad de caída de granizos en forma puntual.
La inestabilidad se extendería incluso hasta la mañana del lunes 22 de septiembre, especialmente en el centro y norte del país.
Lluvias y tormentas en todo el país
Por otra parte, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 90 mm y una alta frecuencia de descargas eléctricas, ráfagas de vientos en torno a 100 km/h. En Asunción y Central se esperan acumulados entre 20 y 40mm.
