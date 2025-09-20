Clima

Meteorología emite boletín especial por tormentas en todo el país: ¿desde cuándo?

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) publicó un boletín especial por lluvias y tormentas eléctricas que se registrarían mañana en todo el país. ¿Qué fenómenos se esperan? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color
20 de septiembre de 2025 - 16:47
Tormenta eléctrica. Juan Pablo Pino

Según la DMH, desde mañana, domingo, se prevé el ingreso de un sistema de tormentas al territorio nacional y este afectaría inicialmente a los departamentos de la zona sur del país.

En el transcurso de la jornada las condiciones climáticas abarcarían otras áreas del país con descargas eléctricas con alta frecuencia y la alta probabilidad de caída de granizos en forma puntual.

La inestabilidad se extendería incluso hasta la mañana del lunes 22 de septiembre, especialmente en el centro y norte del país.

Lluvias y tormentas en todo el país

Por otra parte, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 90 mm y una alta frecuencia de descargas eléctricas, ráfagas de vientos en torno a 100 km/h. En Asunción y Central se esperan acumulados entre 20 y 40mm.

Boletín meteorológico especial.

