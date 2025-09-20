Meteorología emite boletín especial por tormentas en todo el país: ¿desde cuándo?

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) publicó un boletín especial por lluvias y tormentas eléctricas que se registrarían mañana en todo el país. ¿Qué fenómenos se esperan? En la siguiente nota, más detalles.