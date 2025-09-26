Meteorología: ¿cuándo y dónde habrá lluvias y tormentas este fin de semana en Paraguay?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a calurosa, con cielos parcialmente nublados y vientos del noreste, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.
Sin embargo, la situación cambiará desde mañana sábado y se esperan precipitaciones y tormentas en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.
Las precipitaciones continuarían el domingo en gran parte del país y las tormentas persistirían principalmente en el norte y este. El clima continuaría inestable durante la primera parte de la próxima semana.
Descenso de la temperatura durante el fin de semana
Este viernes se registra un ambiente fresco en la mañana y se esperan condiciones calurosas durante la tarde. Las temperaturas máximas anunciadas para hoy son de 31 grados centígrados en Asunción, 28 en Ciudad del Este, 27 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Los índices bajarían muy levemente mañana y más notablemente el domingo, con máximas de 29 grados el sábado en la capital y 25 grados el domingo.