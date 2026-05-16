Los primos Grimalt cortan la ilusión de Paraguay en el Circuito Sudamericano de vóley playa

La dupla paraguaya Gonzalo Melgarejo y Giuliano Massare habían consolidado un excelente inicio en la Gran Final del Circuito Sudamericano de vóley playa que se desarrolla en las arenas de la playa Cavancha en Iquique, Chile, pero no pudieron frente a los locales Grimalt.

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El binomio trasandino compuesto por los primos Marco y Esteban Grimalt no tuvo compasión de los compatriotas y terminaron llevándose el partido por el score de 2-0 con un doble 21-17 en 41 minutos de partido y avanzaron a las semifinales del certamen.

La dupla 1 de nuestro país, Melgarejo-Massare venían invicto tras pasar sin sobresaltos sus partidos en el Grupo A el viernes. En el primer partido se impusieron a los chilenos George Hargreaves Arentsen y José Tomás Brain por doble 21-15 en 33 minutos de partido.

En el segundo partido, el binomio paraguayo se llevó otro triunfo ante los peruanos Konrad Linder y Giacomo Falcone también por el score de 2-0 pero con parciales de 21-13 y 21-12 en tan solo 27 minutos de juego.

Y esta mañana completaron la fase con triunfo sobre los uruguayos Roberto Luciano Fernández y Nicolás Llambías por 2-1 parciales de 16-21; 21-11 y 15-11 en 52 minutos.

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