River Plate derrotó a Rosario Central en Monumental ardiente y es finalista

El Estadio Monumental fue una verdadera caldera. En una noche que tuvo absolutamente de todo —fricción, lesiones, VAR y una hostilidad absoluta para la visita—, el River Plate de Eduardo “Chacho” Coudet venció por 1-0 a Rosario Central y sacó pasaje directo a la gran final del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina. El héroe de la jornada fue Facundo Colidio, quien no perdonó desde los doce pasos en el complemento y desató la locura en Núñez, dejando atrás una previa picantísima que venía calentándose desde los escritorios.

La resistencia paraguaya en el mediocampo y la defensa Canalla

Desde el pitazo inicial, River impuso condiciones con una presión asfixiante que anuló por completo la pizarra de Jorge Almirón. El “Canalla” tuvo serios problemas para pasar la mitad de la cancha y allí cobró gran valor el desgaste de los futbolistas paraguayos. Agustín Sández se multiplicó en la marca y batalló con el alma durante todo el partido para sostener la última línea, mientras que Enzo Giménez aportó su despliegue físico y temperamento hasta que fue reemplazado a los 71 minutos, por Julián Fernández.

A pesar de la entrega guaraní para cortar los circuitos del “Millonario”, el juego brusco pasó factura en el trámite general. Sebastián Driussi encendió las alarmas al retirarse entre lágrimas tras una durísima entrada de Franco Ibarra en su rodilla derecha. Poco después, el VAR llamó al árbitro Nicolás Ramírez por un codazo de Gastón Ávila a Lucas Martínez Quarta dentro del área. Gonzalo Montiel se hizo cargo del penal a la media hora de juego, pero el arquero Jeremías Ledesma agigantó su figura y le ahogó el grito sagrado.

Colidio rompió el molde y el palo salvó el boleto

La tónica no cambió en el complemento, hasta que a los 16 minutos el propio Ledesma derribó a Joaquín Freitas en el área. Esta vez, Facundo Colidio tomó la responsabilidad y acomodó la pelota contra el palo derecho, descolocando al buen portero Jeremías Ledesma, con un derechazo cruzado para firmar el 1-0 que terminó siendo resultado definitivo.

A partir del gol, Rosario Central reaccionó con amor propio y arrinconó al dueño de casa. El “Canalla” cambió el ímpetu y acarició el empate con dos pelotazos sutiles que estrelló en los postes; el primero de ellos tras una tapada milagrosa del arquero Santiago Beltrán. El Millonario aguantó el sufrimiento final con los dientes apretados y desató el festejo contenido.

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El camino a la gloria y el plano internacional

La definición del campeonato ya tiene fecha y lugar. River Plate jugará la gran final del Torneo Apertura el próximo domingo 24 de mayo a las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Su rival saldrá del cruce entre Argentinos Juniors y Belgrano, que se miden este domingo en La Paternal.

Pero antes de la cita cordobesa, la agenda no da tregua. Este miércoles a las 21:30, River Plate recibirá a RB Bragantino del paraguayo Isidro Pitta en el Monumental buscando sellar su clasificación en la Copa Sudamericana. Por su parte, el Rosario Central de Sández y Giménez buscará lamerse las heridas ese mismo miércoles a las 19:00, cuando reciba en el Gigante de Arroyito a Universidad Central por la Copa Libertadores, en el grupo de Libertad.